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10:45

В Госдуме создана рабочая группа по "возрождению" вытрезвителей

фото ЗакС политика В Госдуме создана рабочая группа по "возрождению" вытрезвителей

В стенах Государственной думы сформирована рабочая группа по совершенствованию законопроекта о возвращении в РФ системы вытрезвителей: такое решение было принято на заседании комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, пишет ТАСС.

Председатель комитета Алексей Диденко отметил, что в состав "коалиции" войдут представители всех думских фракций, члены Совфеда и эксперты Минздрава и МВД. Первое заседание рабгруппы должно пройти до конца года. Задача объединения - разработка поправок ко второму чтению проекта закона.

5 ноября закон о "возрождении" системы вытрезвителей был принят Госдумой в первом чтении. 

Напомним, вытрезвители были закрыты в 2011 году в ходе реформы МВД в России. Их функции были переданы медицинским учреждениям. На сей раз предполагается, что любой человек, который попадет в стены данного "заведения", обязан будет возместить стоимость своего пребывания там.

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