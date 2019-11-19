Освободившийся политзэк Стомахин обвинил Яшина в доносительстве

Радикальный публицист Борис Стомахин, проведший в местах заключения свыше десяти лет по экстремистским статьям и освобожденный в сентябре, выступил с заявлениями в адрес известных оппозиционных политиков. В интервью YouTube-каналу Sotnik TV он признался, что ничего хорошего не может сказать о персоне Алексея Навального, который, по его мнению, сотрудничает с государством и выступает как "поп Гапон". Еще больше от Стомахина досталось сподвижнику Навального Илье Яшину. Последний для бывшего зэка является беспринципным карьеристом и доносчиком, который на митингах "стучал ментам" на него, а также интриговал против него во времена Координационного совета оппозиции.

Говоря обо всей упомянутой компании в целом, гость интервью утвердил, что все ее условные члены провокаторы, и только Дмитрий Гудков выглядит "чуть поприличнее". Заняты оппозиционеры бессмысленными, с точки зрения Стомахина, прогулками по бульварам и подставлением молодежи под дубинки, что выгодно власти. Именно поэтому, рассудил он, никто не сидел за решеткой в более тяжелых, чем 30 суток спецприемника, условиях.

Отметим, что, находясь в тюрьмах, Стомахин неоднократно жаловался на насилие и устраивал протестные голодовки. в 2015 году он получил за свою журналистскую и блогерскую деятельность, в которой суд усмотрел призывы к терроризму, семь лет колонии строгого режима, и это был уже его третий срок.