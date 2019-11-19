Семья Алины Кабаевой владеет недвижимостью на сумму, превышающую миллиард

Ознакомившись с данными Росреестра, "Открытые медиа" пришли к выводу, что семье бывшей олимпийской чемпионки Алины Кабаевой - в том числе и ей самой - принадлежит недвижимость, чья суммарная стоимость составляет не менее 1,25 млрд рублей.

В июле 2018 года Кабаева купила себе участок 25 соток в отдаленном уголке на Рублево-Успенском шоссе. В издании отметили, что на данный момент рыночная стоимость владений экс-спортсменки может стоить 655 млн рублей.

До июля 2018 года вся недвижимость семьи Кабаевой по большей части была зарегистрирована на её родственников. Reuters располагает информацией, что им также принадлежат еще два особняка в Успенском и участок 45 соток. Земля оформлена на Анну Яковлевну Зацепилину - точно такое же имя носит бабушка бывшей чемпионки.

25 соток Кабаевой продал её коллега по спорту - фигурист Антон Сихарулидзе. Сведения об этом имеются в выписке из ЕГРН. Кроме того, данную информацию подтвердил риелтор, занимавшийся сделкой.

"С учетом объектов, о которых СМИ писали раньше, на [Алину] Кабаеву и ее родных оформлены шесть квартир в Москве и Санкт-Петербурге, два дома и 70 соток земли; суммарная рыночная стоимость, как подсчитали „Открытые медиа“, сейчас может составлять около 1,25 млрд рублей (при оценке не учитывалась цена уже проданной земли в Городище)", - подытожили ОМ.