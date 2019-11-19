Мраморный дворец, здания Летнего сада и Домик Петра I подлатают за 2,7 млн рублей

Кровли и чердачные конструкции Мраморного дворца, Домика Петра I, а также комплекса зданий, находящихся на территории Летнего сада обновят за 2,7 млн рублей. Данная информация отображена на портале госзакупок.

В качестве заказчика выступил государственный Русский музей. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 22 ноября, а победителя выберут 25 числа.

Подрядчик обязан будет выборочно провести профилактический ремонт для того, чтобы сохранить указанные объекты в эксплуатационном состоянии. Категорически воспрещается видоизменять облик зданий.