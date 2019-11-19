В Сестрорецке устанавливают стеклопакеты в школе без крыши

Жители Сестрорецка обратили внимание активистов на странную, с их точки зрения, картину: здание школы №434, лишенное крыши, оснащают стеклопакетами. Активисты предполагают, что чиновники стремятся таким образом во что бы то ни стало освоить бюджет до конца года, причем школа к холодам готова не будет.

Двери школы закрыты для посещения с 2012 года: тогда сгорело старинное деревянное здание, в котором она располагалось, а другое здание с той поры не могут привести в порядок.

Сообщается при этом, что за семь прошедших лет работы доверили уже третьему подрядчику. Здание разграблялось мародерами.

"Предыдущий подрядчик начинал свои работы с того, что вырубил на участке оставшиеся единичные сосны, которые никому не мешали. Все это выглядит как издевательство. Жители района не верят, что третий подрядчик закончит ремонт", - говорится о 434 школе в сообществе "Петербургский гражданин".

В нынешнем году жителям удалось добиться реакции от губернатора Александра Беглова, обратившего внимание на проблему. Однако, исполнить его поручение и открыть учебное заведение к 1 сентября у ответственных за это лиц не получилось.

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