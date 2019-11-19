Петербургское отделение ЛДПР обновило руководство На конференции городского отделения ЛДПР был сформирован новый состав координационного совета и контрольно-ревизионной комиссии. "Формирование новых составов главных руководящих органов в регионе связано с желанием петербургской ЛДПР войти обновленной в следующий электоральный цикл", - отмечается в пресс-релизе партии. В состав координационного совета вошли Павел Иткин, Ольга Котельникова, Юрий Ломакин, Максим Стецура, Валерий Николаев, Ирина Тимошенкова, Кирилл Кисочкин. Членами контрольно-ревизионной комиссии стали Антон Шульгин, Павел Триполка, Антон Батурин. В свою очередь координатором реготделения партии либерал-демократов назначен Юрий Ломакин. Ранее на этот пост его рекомендовал лично Владимир Жириновский. Ломакин исполнял обязанности руководителя петербургского ЛДПР с 18 июля. Он пришел на смену Олегу Капитанову, приостановившему членство в партии после отказа от мандата депутата Заксобрания и перехода на работу в Смольный.

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