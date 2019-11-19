ЕСПЧ присудил Удальцову и Развожаеву 24 тысячи евро в рамках "болотного дела"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что россияне Сергей Удальцов и Леонид Развожаев являются потерпевшими в деле о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году, и назначил им компенсацию в размере 24 тысяч евро. Из этой сумммы 20 тысяч евро оппозиционерам должна РФ, а 4 тысячи - Украина.

Страсбургский суд установил, что власти России нарушили пятую (право на свободу и личную неприкосновенность) и шестую (право на справделивое судебное разбирательство) статьи европейской Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении Развозжаева, которого задержали на Украине, также была нарушена статья 3 (запрещение пыток).

Напомним, в 2014 году Удальцова и Развожаева приговорили к 4,5 годам лишения свободы, сочтя их организаторами массового протеста на Болотной площади, который охватил столицу 6 мая 2012 года.