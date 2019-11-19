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13:26

Прокуратура продлила срок принятия решения по делу псковской журналистки Прокопьевой

фото ЗакС политика Прокуратура продлила срок принятия решения по делу псковской журналистки Прокопьевой

Прокуратура Псковской области продлила срок принятия решения по уголовному делу местной журналистки Светланы Прокопьевой с 10 суток до 30, уведомил "МБХ медиа" старший помощник прокурора Юрий Зайцев.

На данном этапе расследования прокуратура обязана либо утвердить обвинительное заключение и передать дело суду, либо вернуть его на доследование. Как уточнил Зайцев, срок продлевается в соответствии со статьей 221 УПК.

Ранее сама Прокопьева известила, что, как ей кажется, действия прокуратуры более похожи на сознательное затягивание процесса.

"[Хотят] опять максимально остудить внимание общества, чтобы потом потихоньку передать дело в суд, когда никто уже не ждет. И, дескать, общий хохот над этими десятью томами будет не такой громогласный. Иллюзия конечно — никуда общественное внимание не денется, но попытка не пытка", - поделилась журналистка.

Ранее, напомним, был опубликован материал, посвященный проведенным по делу Прокопьевой экспертизам, заказанным Роскомнадзором. Так, признаком оправдания терроризма в ее тексте про теракт в здании ФСБ в Архангельске лингвисты и психологи назвали указание на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнение взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Женщина стала объектом уголовного преследования после того, как рассказала в эфире псковского "Эха Москвы" о своем отношении к теракту. Позднее "Псковская лента новостей" опубликовала аналогичную статью журналистки. Обоим СМИ вынесли предупреждения и потребовали удалить материалы.

20 сентября журналистка приобрела статус обвиняемой. В российских судах ей грозит до семи лет лишения свободы.

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