Прокуратура Чебоксар запретила отчислять студентов за участие в акциях протеста

Прокуратура Ленинского района Чебоксар выдала электромеханическому колледжу предписание не отстранять от учебы студентов, принимавших участие в митингах.

В сентябре студентов учебного заведения заставили подписать внутренний документ о недопустимости участия в акциях протеста. Администрация колледжа предупредила своих "подопечных", что за столь дерзкий проступок в случае поступления жалоб из УВД и МВД всех "провинившихся" незамедлительно отчислят.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что колледжа нарушил федеральное законодательство. Надзорное ведомство вынесло главе учреждения представление, а лицо, составившее сомнительный документ, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Впрочем, как удалось выяснить прокурорам, с тех пор ни одного студента колледжа не отчислили.