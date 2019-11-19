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14:18

Мужчина, прилюдно прирезавший барана в Шушарах, стал фигурантом уголовного дела

фото ЗакС политика Мужчина, прилюдно прирезавший барана в Шушарах, стал фигурантом уголовного дела

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, совершенном группой лиц с публичной демонстрацией (ч. 2 ст. 245 УК РФ)  после того, как мужчина, отмечавший свадьбу сына в Шушарах, зарезал на публике барана, передает "Фонтанка".

Подозреваемым по делу проходит 45-летний азербайджанец - отец жениха. В случае утверждения в его отношении обвинительного приговора, ему грозит либо до 5 лет лишения свободы, либо штраф до 300 тысяч рублей.

Согласно видеозаписи, получившей распространение в интернете, мужчина перерезал барану горло прямо во дворе жилого дома. За его действом наблюдали порядка 15 человек - в том числе дети. Процесс фиксировали на мобильные телефоны.

Возбудить уголовное дело потребовал глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов. Он отметил, что организует совещание с представителями различных диаспор и попросит их впредь подобные обряды в черте города не проводить.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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