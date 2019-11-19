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14:39

РКН прояснил свою позицию относительно штрафов за "матерные" гиперссылки

фото ЗакС политика РКН прояснил свою позицию относительно штрафов за "матерные" гиперссылки

Роскомнадзор прислал официальный ответ на коллективное письмо, под которым подписались главные редактора оштрафованных в последнее время СМИ. Журналисты интересовались тем, почему редакция должна отвечать за наличие нецензурной лексики на страницах, к которым ведет та или иная гиперссылка, и быть наказываемой за это рублем.

В надзорном ведомстве настояли на том, что сотрудникам сетевых изданий необходимо нести ответственность за все ссылки и адреса, к которым они ведут. Что касается другого аргумента, приведенного медиасообществом, то на него ответили более компромиссно: "неизвестны случаи, когда кто-то намеренно размещал на стороннем сайте мат после того, как ссылку на данную страницу опубликовали СМИ". Чиновники добавили, что готовы проверять такие случаи, если они появятся.

Письмо стало ответом на обращение, подписанное представителями "Дождя", "Эха Москвы", "Росбалта", "Новой газеты" и портала Znak.com.

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