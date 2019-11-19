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15:26

«Волнующий эпизод» не помог отменить итоги выборов в МО «Прометей»

Калининский районный суд отказался отменять итоги муниципальных выборов в 67 округе муниципального образования «Прометей». Иск с таким требованиям подали три самовыдвиженца. Они не смогли пройти в совет и считают, что на каждом из избирательных участков округа в день выборов были нарушения, которые повлияли на волеизъявление граждан. Отвечавшая за проведение голосования в МО «Прометей» территориальная избирательная комиссия №11 уверена, что нарушения были незначительные и произошли только из-за усталости членов УИК: «это же обычные люди». 

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Каждый из самовыдвиженцев подал самостоятельный иск к ТИКу №11. Рассматривались же они совместно – в частности, на судебном заседании 18 ноября. Судья отметил, что объединить дела в одно производство нельзя – они слишком масштабные. Однако, логично рассматривать их вместе, уверен судья, ведь доказательства у истцов одни и те же.

 Бывшие кандидаты Сергей Бобровский, Александра Бруссер и Денис Евдокимов заявили, что почти на всех шести участковых избирательных комиссиях не вели увеличенную форму протокола. Помимо этого, были и другие нарушения на участках, отметили самовыдвиженцы. Например, на УИК №497 некоторые столы находились вне зоны видеонаблюдения, а на УИК №501 на подсчет итогов не пустили члена комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ) Андрея Васильева.

На заседании суда экс-кандидаты предложили посмотреть видео с этим моментом и допросить самого Васильева. Он рассказал, что весь день 8 сентября находился на участке №500, но на подсчет голосов пошел на УИК №501. Васильев сообщил, что вошел на участок и потом решил сходить в туалет во время объявленного председателем комиссии перерыва.

- Я спросил: «Сколько будет перерыв?». Она сказала: «5-10 минут». Я вышел в туалет, вернулся – уже было закрыто. Там явно прошло не 10 минут, - рассказал ЧПСГ.

По его словам, председатель заперла за ним дверь и больше не пускала внутрь. Через 20 минут глава комиссии вышла и заявила, что время вышло и «шансов вернуться» нет, уточнил Васильев. Он добавил, что затем вернулся на участок №500, к которому претензий у него нет. 

Зато у бывших кандидатов были претензии к УИК №496. Бруссер сообщила, что одна из членов комиссии взяла ручку и подошла к стопке использованных бюллетеней по муниципальным выборам, где поставила отметку. В доказательство самовыдвиженка показала видеозапись этого момента. 

- Всё пометочка стоит, - отметила Брусер во время просмотра видео.

- Какая пометочка?! – возразили представители ТИК в один голос. 

По их мнению, на видео не видно, что на бюллетенях появилась какая-то отметка.

- Ну а что, нет? – переспросила экс-кандидатка. – Ручка у неё в руке!

- Так отметки ставятся с другой стороны бюллетеня, - возразили члены комиссии. – Вы считаете, что это доказательство?

- Да, - ответила Бруссер.

- Тогда считайте, что мы его отсмотрели.

- А вы уверены, что ручка писала? Может там паста кончилась? – поинтересовался судья.

- Ой, ну не надо… Давайте уже «да»! – попросила самовыдвиженка.

- Хорошо, бабулечку мы видели, - согласился судья. – Давайте дальше. Мы видели этот волнующий эпизод. Он произвели сильнейшее впечатление на избирателей, наблюдателей и общественность. 

На этом же участке один из кандидатов в мундепы заметил другое нарушение – увеличенная форма протокола была с другого участка. В ней были указаны фамилии претендентов в совет из другого округа, пояснил Бобровский. Он уточнил, что заметившим нарушение кандидатом был он сам. По его словам, он указал на нарушение члену комиссии, который выдал ему неиспользованный бюллетень и попросил исправить копию протокола.

Как рассказал Бобровский, он взял бюллетень и переписал фамилии в увеличенную форму протокола. При этом, после никто не попросил вернуть бумагу обратно, уточнил экс-кандидат. Он предоставил этот бюллетень как доказательство на суде.

- Откуда мы знаем, что выдан именно вот этот бюллетень? – поинтересовалась член ТИК Светлана Книзель.

По ее мнению, Бобровский мог принести в суд бумагу, которую выдали лично ему как избирателю. Самовыдвиженец ответил, что свой бюллетень он опустил в урну – это можно увидеть на видеозаписи с участка.

Также на всех избирательных участках округа, с 496 по 501, не соблюдалась непрерывность подсчета итогов голосования. Хотя это строго регламентировано законом, пояснила Бруссер. 

- На 499 участке перерыв почти два с половиной часа сделали. Дремали, сидели, лежали. Здесь [на участке №501] вообще много-много часов так было. Вот они сидят, разглядывают… Вот такой официальный процесс подсчета голосов. Вот что это такое? – возмутилась самовыдвиженка. 

Заместитель председателя ТИК №11 Тамара Тихонова в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что члены участковых избиркомом всё же люди – им тоже необходимо отдыхать. 

- На выборах - это всегда сильная усталость. Поэтому мы ничему не удивляемся. Мы учим, натаскиваем, но иногда так получается. Это же обычные люди, такие же, как мы с вами, - сказала Тихонова.

Она не отрицает, что нарушения на участках были, но называет их незначительными и произошедшими только из-за усталости членов УИК. Эти нарушения не могли повлиять на итоги голосования, считает представитель территориального избиркома. 

- Там чисто субъективное мнение: «нам показалось», «не висела эта форма». То есть, в принципе, ни одного нарушения соответствующего закону даже нет. Открываем 77-ФЗ, там четко написано, что может являться причиной для отмены выборов: списки, подделки и прочее, - сообщила Книзель.

Она добавила, что показательным является и отсутствие жалоб в день голосования. Если бы на УИКах были серьезные нарушения, о них кандидаты сообщили бы сразу, а не после выборов подавали в суд, уверена Книзель.

О том, что все доказательства «носят предположительный характер», заявила и прокурор. Она считает, что в требованиях экс-кандидатов надо отказать.

Такое решение судья и принял. Итоги выборов в 67 округе МО «Прометей» он отменять не стал. Бывшие же кандидаты намерены оспаривать это решение в вышестоящем суде. 

София Саттарова


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