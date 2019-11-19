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15:58

Быкова печалит несменяемость руководства в большинстве сфер российской жизни

фото ЗакС политика Быкова печалит несменяемость руководства в большинстве сфер российской жизни

Переназначение ректором МГУ 80-летнего Виктора Садовничего навело публициста Дмитрия Быкова на мысль о пожизненном характере занятия начальственных постов в России. Автору все заметнее бросается в глаза, что проблема касается не только политиков, но и чуть ли не большинства сфер деятельности: отечественный начальник - это навсегда. Это тем страннее и печальнее для колумниста, что здравых аргументов в защиту такого положения вещей он, по сути, не находит. Быков обращает внимание: во главе хоть сколько-нибудь заметных организаций, особенно близких к государству, до сих пор наблюдаются лица, оказавшиеся на своих местах еще в начале девяностых годов прошлого века.

"Это в равной степени касается театров, учреждений культуры и главных вузов. Губернаторов, правда, меняют — но губернаторы ведь и перестали быть самостоятельной политической силой. Путин ротирует своё окружение, но окружение-то ведь то же самое — меняются должности", - пишет публицист в свежайшей заметке в "Собеседнике".

По мнению Быкова, описываемый им феномен неизбежно ведет к "деградации и загниванию", но только так, уверен он, российским начальникам комфортно: в конкурентной среде их низкая профессиональная компетенция непременно была бы разоблачена.

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17:28    
Убирать с должностей надо только тех руководителей-стариков, которые не тянут, не дают РЕЗУЛЬТАТА!!!!! К примеру, зачем убирать Покровскую(синхронное плавание), Винер(худ. гимнастика), добивающихся выдающихся побед в спорте для России или доктора Рошаль, или массы главных конструкторов ВПК с советских времён, без которых всё может рухнуть и тд итп.

17:05    
Тут я с Быковам согласен. Приведу пример - депутат Вишневский! Его уже давно сменять и сажать рядом с его коллегой Нотягом. А он, как заводной везде бегает и всем советы дает. Даже тогда, когда его не спрашивают. Скоро он дойдет до состояния доцента Соколова и начнет студентов "пилить" на части и бросать в ту же Мойку. Благо институт, где он преподает находится на той же Мойке и неподалеку от квартиры доцента Соколова!

16:48    
Это потому, что в России сократилось потребление крепкого алкоголя, особенно в Кремле. Нужно это учитывать при выборах.

16:45    
Тут с Быковым согласен...

16:05    
Если старые кадры, вроде Садовничего дают хороший результат в работе, то зачем их менять??? Ужасный пример приход к власти молодого, нового Горбачёва чего стоит...

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