Коммунисты из Мосгордумы посетили Шиес и вступили в спор с полицейскими и охранниками

Депутаты Московской городской думы Павел Тарасов и Евгений Ступин из фракции КПРФ совершили поездку на русский Север, навестив активистов, недовольных строительством огромной свалки на станции Шиес. Помимо самого лагеря протестующих непосредственно на месте стройки, путь их пролег через Сыктывкар и Урдому.

"Написали несколько заявлений в полицию на местный ЧОП. Попытки полиции отыграться вечером и запретить дискотеку на вертолётной площадке успехом не увенчались - разъяснения законодательства (замечу, регионального, а не российского) заставили их ретироваться", - рассказал Тарасов в социальной сети.

Депутат выражает оптимизм относительно будущего Шиеса, а также напоминает, что, несмотря на ультимативные предупреждения силовиков о разгоне, в назначенный день 18 ноября подобных попыток никто не предпринял.

Возле тщательно охраняемой стройки уже год круглосуточно дежурят десятки активистов, сделавших своим лозунгом "Поморье - не помойка".