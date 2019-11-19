Финансирование благоустройства сел в Карелии увеличится в пять раз

На благоустройство сельских территорий в Карелии пойдет в 2020 году пять раз больше средств, чем тратится на сегодняшний день - 30 млн рублей за весь год вместо 6 млн. Об этом сигнализировал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети. Деньги выделяют и республиканский, и федеральный бюджеты. В целом ситуация в деревнях, по оценке чиновника, с каждым годом выправляется, в чем он видит заслугу как чиновников, так и неравнодушных граждан на местах.

"Благодаря инициативе людей, в поселках и селах появляются новые спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха, скверы, реализуются проекты по сохранению национальных традиций, народных промыслов и ремесел, обустройству братских захоронений", - отметил Парфенчиков.

Ожидается, что с качественным увеличением привлекаемых средств в 2020 году можно будет реализовать порядка 30 проектов.

До 16 декабря авторы проектов на получение субсидий смогут отправить заявку в региональное министерство сельского хозяйства.