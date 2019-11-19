Проректор Бауманки грозит отчислением студентам, собиравшим поручительства за фигуранта "московского дела"

Проректор по безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Юрков заявил, что может отчислить студентов, которые собирали поручительства в защиту пребывающего под арестом учащегося МАИ Андрея Баршая. Об этом рассказали студенты вуза в своем паблике "ВКонтакте". Сам Юрков данную информацию в беседе с "Открытыми медиа" тоже подтвердил.

Напомним, 21-летнего Баршая обвиняют в применении насилия к силовику на столичной акции протеста 27 июля. В конце октября юношу отправили под арест. По предъявленному обвинению ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сбор поручительств за Баршая учащимися Бауманки, по мнению Юркова, имеет "явный политический контекст", так как их цель заключается в том, чтобы "выразить своё несогласие с действующими принципами функционирования органов государственной власти, оказать влияние на выработку государственной политики, а также привлечь внимание со стороны общественности".

Сами студенты возмущение проректора не понимают, так как уверены, что занимаются исключительно общественной деятельностью, лишенной какого-либо политического окраса.