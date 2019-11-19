Дело о погоне за избирательными урнами в МО №75 изучит новый судья

Иск об отмене итогов голосования в УИК № 2148, расположенном на территории МО №75, изучит новый судья, пишет "Фонтанка".

Дело в том, что у служителя Фемиды, рассматривающего дело, имеется гражданская жена, которая некоторое время назад устроилась на работу в отдел опеки в администрации обозначенного муниципалитета. Данный факт делает судью лично заинтересованным в итоге разбирательства, констатировала во время заседания представитель истцов Татьяна Волкова.

Против отвода судьи выступили и прокурор, и глава ТИК №29 Борис Островский, представляющий ответчиков. Несмотря на их просьбы, судья решился на самоотвод, после спросив у истцов, каким образом им удалось добыть озвученную информацию. Волкова отметила, что узнала всё от сотрудников МО №75, с которыми общается и которым незадачливая супруга всё сама и поведала.

Судебный процесс по отмене итогов выборов в муниципалитете идет уже два месяца. В деле объединены три иска: от экс-главы муниципалитета Александры Васильевой, бывшего депутата Татьяны Закревской и самовыдвиженца Алексея Доссона. Ответчиками выступают сразу восемь участковых избирательных комиссий, а также непосредственно ТИК № 29. Истцы полагают, что в день выборов УИКи сфальсифицировали результаты надомного голосования. Именно в обозначенном МО количество надомников было неестественно высоким.

ЗАКС.Ру рассказывал об инциденте с погоней за урнами, которые пытались увезти из участка для голосования некие личности на автомобиле Jaguar, однако их побег потерпел фиаско, так как мужчины попали в ДТП, виновниками которого были преследовавшие их активисты.

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