18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:20

Студент ВШЭ Егор Жуков пробудет под домашним арестом до мая 2020 года

фото ЗакС политика Студент ВШЭ Егор Жуков пробудет под домашним арестом до мая 2020 года

Кунцевский райсуд Москвы продлил до 5 мая 2020 года срок пребывания под домашним арестом студента ВШЭ Егора Жукова, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Леонид Соловьев.

Сегодня в суде прошло предварительное заседание по делу Жукова.

"Мы хотели, чтобы он он был хотя бы под подпиской, суд не принял во внимание наши доводы, ссылаясь на то, что это будет рассмотрено уже на судебной заседании по существу. Мера пресечения сейчас сохранена, это мы будем обжаловать", - уточнил Соловьев.

Адвокаты молодого человека указали на многочисленные неточности и ошибки в деле, попросив судью возвратить его на доработку в прокуратуру.

Егору Жукову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах в Москве, которые он публиковал на собственном YouTube-канале. Изначально он был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля: правоохранители сочли, что он координировал движение протестующих. Однако это дело было прекращено 3 сентября - в день, когда Жукову предъявили новое обвинение и перевели под домашний арест.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:21 Проректор Бауманки грозит отчислением студентам, собиравшим поручительства за фигуранта "московского дела"

14:55 Родители фигурантов политических дел просят Путина оградить их детей от произвола властей

18 ноября, 15:47 Фигурант "московского дела" Новиков признал свою вину

14 ноября, 20:55 Суд арестовал фигуранта дела об "угрозах судье" Евгения Ерзунова

14 ноября, 10:25 Суд оставил в силе штраф осужденному фигуранту "московского дела" Беглецу

13 ноября, 19:15 СПЧ встретится с МВД, Росгвардией, Генпрокуратурой и побеседует о столичных протестах

12 ноября, 20:28 Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

12 ноября, 16:57 Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

12 ноября, 13:51 Фигуранту "московского дела" Чирцову до апреля 2020 года продлили арест

7 ноября, 10:51 Дела троих фигурантов "московского дела" объединили в одно, обвинив в коллективном насилии над силовиком


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:20 Студент ВШЭ Егор Жуков пробудет под домашним арестом до мая 2020 года

17:59 Закон о гражданах-иноагентах прошел второе чтение в Госдуме   1

17:51 Муниципал: Дело о погоне за избирательными урнами в МО №75 изучит новый судья

17:28 Старинные дома на Боровой могут лишить охранного статуса

17:21 Проректор Бауманки грозит отчислением студентам, собиравшим поручительства за фигуранта "московского дела"   3

16:54 Финансирование благоустройства сел в Карелии увеличится в пять раз

16:47 Госдума частично разрешила демонстрировать нацистскую символику

16:25 Коммунисты из Мосгордумы посетили Шиес и вступили в спор с полицейскими и охранниками

16:17 ГАТИ выдала ордер на подготовительные работы по второму вестибюлю "Василеостровской"

15:58 Быкова печалит несменяемость руководства в большинстве сфер российской жизни   5

15:26 «Волнующий эпизод» не помог отменить итоги выборов в МО «Прометей»

15:19 Чиновников обязали убрать свалку на правом берегу Невы

14:59 СМИ: В Выборге задержали предполагаемых поджигателей здания суда

14:55 Родители фигурантов политических дел просят Путина оградить их детей от произвола властей

14:39 РКН прояснил свою позицию относительно штрафов за "матерные" гиперссылки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru