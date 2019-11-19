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18:39

Земельные участки по программе "Ленинградский гектар" достались 15 желающим

фото ЗакС политика Земельные участки по программе "Ленинградский гектар" достались 15 желающим

В рамках государственной программы "Ленинградский гектар" 15 соискателей получили по земельному участку в Ленобласти для разведения на них домашнего скота и выращивания сельскохозяйственных культур, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда регионального правительства, Олега Малащенко.

"Сейчас идет отработка грантов, они, помимо 10 га земли, получат еще 3 млн рублей. В этом году сформировано около 200 участков. В следующем году мы планируем, что в первый месяц посевного года будем объявлять дополнительный набор", - рассказал чиновник.

Практическая реализация программы стартовала в июне, когда участки передали первым 11 победившим в конкурсе гражданам. На "Ленинградский гектар" в областной бюджет 2019 года заложили 60 млн рублей. Ожидается, что всего между прошедшими процедуру отбора фермерами и огородниками распределят около 14 тысяч га. Участки выдаются в безвозмездное пользование.

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