"Меньше воруйте, господа": В Уфе "навальнистку" удалили со слушаний по бюджету Башкирии

Координатора штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву грубо вывели из зала, где проходили публичные слушания по бюджету Башкирии на 2020-2022 годы, из-за того, что девушка сделала непозволительный выпад в адрес чиновников. О ситуации она поведала в беседе с "МБХ медиа".

Подойдя к трибуне, Чанышева заявила, что у неё есть предложение о том, каким образом можно увеличить доходную часть бюджета.

"Меньше воруйте, господа", - продекламировала она, после чего охрана силой вывела "навальнистку" вон.

После, продолжила Чанышева, глава комитета по бюджетной политике известила собравшихся, что, согласно регламенту, время, отведенное на слушания, закончилось, а начальник исполкома реготделения "Единой России" добавил, что девушка должна была превентивно записаться для выступления.

"Но я записывалась заранее, в установленные сроки. Изначально нас не хотели пускать в большой зал. Несмотря на то, что я была выступающей, меня хотели посадить в малый зал, а в большом зале мое выступление собирались посмотреть на экране", - подытожила Чанышева.