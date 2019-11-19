Смольный: Рост коммунальных тарифов будет ниже, чем в целом по стране

В 2020 году петербуржцев ожидает менее интенсивный рост цен на услуги ЖКХ, чем в среднем по России. Соответствующее решение приняли в городском правительстве. Повышение не превзойдет отметку в 3,5%, несмотря на то, что по федеральному законодательству городские чиновники имеют возможность держать этот показатель на уровне 3,8%.

"В этом году нам удалось свести к минимуму, практически к нулю, рост тарифов на коммунальные услуги. Эту практику надо продолжать", - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба его администрации.

В Москве рост тарифов ЖКХ составит 5%, в Кемеровской и Новосибирской областях - 4,9%.

Отметим, что в ноябре чиновники объявили о резком повышении тарифов на проезд в общественном транспорте: цена разового билета поднимется на 10 рублей.

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