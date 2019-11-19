Открылся интернет-сервис, позволяющий бизнесменам жаловаться на силовиков

В пилотном режиме заработал проект "забизнес.рф", созданный по распоряжению президента Владимира Путина и дающий возможностям представителям бизнеса отправить жалобу на сотрудников силовых ведомств, пишут "Ведомости". Создателем выступило Агентство стратегических инициатив.

Адресатами жалоб смогут оказаться силовики, в чьем подчинении находятся объекты жалоб, а также уполномоченный по правам предпринимателей. Для ответа на конкретную жалобу у них будет не более календарного месяца.

Поручение Путина, который считает необходимым меньше "кошмарить" бизнес и повышать доверие предпринимателей к правоохранителям, прозвучало в феврале. К середине декабря отчитаться о проделанной работе в этом направлении поручал также премьер Дмитрий Медведев, назначивший ответственными Минэкономразвития, Верховный суд, силовые структуры и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.