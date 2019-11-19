Полицейские принесли активисту "Весны" Чупрунову повестку в прокуратуру

Активист движений "Весна" и "Открытая Россия" Павел Чупрунов рассказал о домашнем визите к нему сотрудников полиции, вручивших ему повестку в прокуратуру. Из бумаги следует, что от молодого человека ждут неких разъяснений относительно деятельности организации, признанной нежелательной в России, которую он якобы помогал осуществлять. Чупрунову грозит возбуждение административного дела по соответствующей статье 20.33 КоАП.

По всей видимости, в повестке имеется ввиду "Открытая Россия", которая в марте 2019 года была упразднена как юридическое лицо, превратившись исключительно в общественную организацию из-за регулярного давления со стороны государства. Напомним, что в 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по упоминутой выше статье 20.33 КоАП и штрафовали.

В сентябре Павел Чупрунов безуспешно пытался поучаствовать как кандидат в совет депутатов МО «Черная речка».

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