В качестве обоснования суммы иска к оппозиционерам Росгвардия предоставила чистые листы

Начальник юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади опубликовал сканированное изображение документов, которые Росгвардия представила как обоснование суммы 5 млн рублей, которую силовики хотят взыскать с организаторов летних протестов в Москве. В полученной ФБК стопке документов виднеются, в том числе, абсолютно пустые листы бумаги.
Помимо них, имеется "голословная справка" - указание сумм, которые бойцы Росгвардии получили за свою на несанкционированных митингах в июле и августе.
"Суммы были бюджетом предусмотрены именно на содержание правоохранительных органов, а не взялись из каких-то других источников. Непонятно тогда, что прокуратура хочет ещё от граждан?", - приводят комментарий адвоката Владимира Воронина, работающего с ФБК, "Открытые медиа".
Многомиллионный иск, о котором идет речь, подал к лидерам протеста прокурор Москвы Денис Попов, впоследствии ставший героем очередного расследования в исполнении организации Алексея Навального. Ближайшее судебное заседание по причине появления новых материалов в деле отложили.
Прокуратура Москвы просит закрытое судебное заседание по иску к оппозиционерам. Просит неспроста, ибо материалы дела по их мнению нельзя разглашать общественности. Например, это «доказательство». Что касается расчёта и связи сумм с бумагами, то его нет просто от слова совсем. pic.twitter.com/RgXkbz6M8t— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) 19 ноября 2019 г.