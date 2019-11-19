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19 ноября, 20:59

Фигурантку дела об оправдании терроризма стали преследовать также по "наркотической" статье

фото ЗакС политика Фигурантку дела об оправдании терроризма стали преследовать также по "наркотической" статье

Жительница Медвежьегорска Екатерина Муранова, которую государство преследует за комментарии в социальных сетях, рассказала журналистам "МБХ Медиа" о том, что ей подбросили наркотики и теперь собираются судить еще и по статье 228.1 УК.

Согласно версии жительницы Карелии, в ноябре пакет с запрещенными веществами ей подложил в сумку неблизкий старый знакомый, перед этим со странной настойчивостью добивавшийся встречи. Вскоре, в тот же день, она оказалась в руках у правоохранителей, обыскавших ее вещи. 

В свою очередь, первое дело против 28-летней женщины возбуждено по статье об оправдании терроризма. Как и в случае с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой, Муранова затронула тему смертника, подорвавшего себя у дверей Архангельского ФСБ год назад.

По наркотической статье она проходит как подозреваемая, по террористической - как обвиняемая, в связи с чем у нее заблокированы банковские счета. Ситуацию осложняет наличие маленького ребенка, которого Муранова воспитывает одна.

Юристы из "Правозащиты Открытки" уже заявили о том, что будут защищать молодую женщину.

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