Неопрятным вход запрещен: МО «Петергоф» вводит аккредитацию для журналистов

Совет депутатов муниципального образования «Петергоф» решил принять собственные правила аккредитации журналистов, по которым представители СМИ должны быть опрятными, предоставлять копии своих материалов и руководствоваться только документальными фактами. Проект документа 19 ноября опубликовала группа «Красивый Петергоф».

Один из администраторов группы и депутат муниципалитета от Партии роста Илья Львов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что документ пока приняли только на уровне административно-правового комитета. При этом, Львов не сомневается, что на ближайшем заседании совета депутатов правила примут в первом чтении представители «Единой России».

По словам мундепа, документ решили создать после первого заседания совета. На нем Львов вместе с другими оппозиционерами начали записывать происходящее на видео. Депутат от «Единой России» Светлана Малик потребовала прекратить видеозапись со ссылкой на регламент проведения заседаний муниципалитета – согласно ему, видеосъемку могут вести только сотрудники аппарата и аккредитованные журналисты, рассказал Львов. Депутаты снимать собственное заседание не в праве, если они не получили разрешение совета. Львов добавил, что оппозиционеры тогда не знали об этой норме, а позже решили действовать по правилам.

- После чего мы попросили аккредитоваться. И тут какая-то заминка 5-10 дней. Мы снова обращаемся за аккредитацией, и выясняется, что положение об аккредитации нет, - заявил депутат.

Согласно предложенным муниципалитетом правилам, для доступа в помещения МО журналисты должны получить аккредитацию. Запрос на нее можно сделать раз в год: с 15 по 25 января. Также можно аккредитовать журналиста на три месяца. Также можно аккредитовать журналиста на три месяца, а потом, предоставив материалы о работе МО, подать заявку ещё на три месяца или до конца года. Помимо этого, печатные СМИ могут аккредитовать только одного корреспондента. С этими положениями не согласен мундеп Львов.

- Мне не нравится, что аккредитовывать можно только одного журналиста. А если он заболел? А если у него отпуск? – задался вопросом муниципал.

Также правила определяют права и обязанности аккредитованных журналистов. В частности, сотрудники СМИ должны использовать «только документально подтвержденные факты», отключать во время официальных мероприятий мобильные телефоны, предоставлять в МО копии своих материалов и другое. Нарушение этих правил грозит лишением аккредитации.

По мнению Львова, совет МО взял документ у другого ведомства. Его предположения разделяет и медиаюрист Галина Арапова. Она в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что сравнила правила муниципалитета с требованиями к журналистам Третьего кассационного суда.

- Очень похоже, что они половину списали у Третьего кассационного суда. Он тоже пытался на прошлой неделе опубликовать правила аккредитации, и там были те же самые положения о документально подтвержденных фактах и так далее. Потом они, правда, убрали эти правила аккредитации, потому что было слишком много косяков, - заявила Арапова.

Документ МО «Петергоф» почти полностью повторяет правила аккредитации СМИ другого петербургского муниципалитета. Депутаты прошлого созыва МО «Урицк» в апреле 2019 года утвердили свод требований СМИ и опубликовали его в местной газете. Там также присутствуют пункты об обязательном предоставлении копий публикаций, требование отключать телефон во время заседаний и др. Но, в отличие от депутатов Петергофа, мундепы Урицка предусматривают возможность разовой аккредитации. Похожие требования к СМИ предъявляют также московские муниципалы. Например, в МО «Теплый стан» и «Якиманка». Но столичные местные власти не требуют присылать им публикации о себе.

Медиаюрист Галина Арапова считает, что часть положений муниципального документа может не соответствовать 47 статье закона о СМИ. Например, нельзя заставлять корреспондента основываться только на документальных фактах, уточнила Арапова.

- Журналист вообще не обязан писать исключительно о фактах. Он может всю свою публикацию построить на оценочных суждениях и предположениях. Это его личное право. Журналист сам выбирает стиль, форму подачи материала и так далее. Помимо прочего, факты подтверждаются не только документами, но и, в частности, свидетельскими показаниями людей. В случае журналиста, это могут быть сообщения источников информации. И журналист может подтвердить факты будучи сам очевидцем событий, - рассказала медиаюрист.

Помимо этого, МО «Петергоф» пытается переложить свои обязанности на журналистов, заявила Арапова. Она пояснила, что СМИ не обязаны предоставлять копии своих материалов, выполняя таким образом функции отдела мониторинга.

Также в правилах аккредитации сообщается, что не надо получать специальную аккредитацию средствам массовой информации, учредителем или соучредителем которых является муниципальное образование. Это может быть прямым нарушением закона о СМИ в части о равном доступе журналистов к информации, считает Арапова.

- Я с этим сталкиваюсь впервые. Даже в государственных органах власти аккредитуются все СМИ на равных: и государственные, и не государственные. И форма собственности не является основанием для предоставления каких-либо привилегий в ситуации, когда журналисты осуществляют доступ к информации, - уточнила юрист.

В правилах также сказано, что в помещениях муниципального образования «не допускается присутствие журналистов в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде». Арапова считает, что это не конкретная формулировка. Летом в жару журналист может прийти в сандалиях, а охранник на входе посчитает это за пляжную одежду, пояснила она.

При этом, по словам юриста, муниципальное образование в любом случае не имеет права не пускать журналистов на свои заседания. В самом муниципалитете, видимо, не считают, что правила каким-то образом могут ограничивать журналистов.

«Отсутствие аккредитации не лишает СМИ предусмотренного законом права на получение информации о деятельности МС МО г. Петергоф и не является средством ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов», - сообщается в документе.

Муниципалитет намерен выдавать журналистам специальные аккредитационные карты. Пока их стоимость не заложена в бюджет на следующий год, уточнил мундеп Львов.

София Саттарова

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