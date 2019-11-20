Политолога Крашенинникова оштрафовали за пост о судьях в Telegram

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал политолога Федора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за высказывание о судьях в Telegram-канале.

По словам Крашенинникова, он признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 20.1 КоАП (распространение в интернете явного неуважения к органам госвласти). Поводом стал репост с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова, в комментарии к которому политолог резко намекнул на подконтрольность судей власти.

«Я считаю, что меня пытаются наказать не за какую-то фразу, которая мне самому вовсе не кажется ни особо важной, ни особо удачной, а за мою гражданскую и политическую позицию», - заявил Крашенинников в своем объяснении, опубликованном в Telegram.

Новость, которую прокомментировал Крашенинников, касалась ареста Волкова на 15 суток в июне из-за трансляции с митинга против повышения возраста выхода на пенсию 9 сентября 2018 года в Петербурге. Перед этим он отбыл 20 суток ареста за ту же акцию, но в Москве.