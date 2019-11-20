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9:58

СМИ: К сотрудникам "Водоканала" пришли с обысками по уголовному делу

фото ЗакС политика СМИ: К сотрудникам "Водоканала" пришли с обысками по уголовному делу

Правоохранители проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу, связанному с контрактами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в том числе в доме бывшего главы Феликса Кармазинова, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, 40 обысков проводят около 100 оперативников и следователей в квартирах подозреваемых и фигурантов. Дело возбуждено по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием).

Сообщается, что обыски проводятся также в квартире Феликса Кармазинова и в его доме в Сестрорецке. Кармазинов умер в июне 2019 года. Посетили правоохранители и несколько адресов бывшего гендиректора «Водоканала» Евгения Целикова. Мероприятия проходят и у других участников финансово-хозяйственной деятельности предпритятия, в том числе у директора по проектам развития Евгения Мельникова. Ожидается, что после обысков некоторых подозреваемых доставят на допрос в Следственный комитет.

Предварительный ущерб по делу оценивается в 1 млрд рублей. По данным издания, подозреваемым собираются вменить завышенные цены на поставку электроэнергии в ГУП «Водоканал». Сообщается, что поставщик – ООО «Развитие и инвестиции», и к гендиректору компании Алексею Малееву также пришли с обыском.

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11:08    
11:01 Поэтому в странах победившего социализма, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, коррупции почти нет.

11:01    
Говорим КАПИТАЛИЗМ, подразумеваем КОРРУПЦИЯ, и наоборот!

10:57    
10:24 Вообще есть хоть одна структура в путинской феодальной России где нет коррупционеров, мошенников и воров???

10:24    
Вообще есть хоть одна структура в буржуазной России где нет коррупционеров, мошенников и воров???

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