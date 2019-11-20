Ройзман и Навальный устроили совместную пробежку в Москве

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и политик Алексей Навальный устроили совместную пробежку в парке в Москве, передает Znak.com.

По словам Ройзмана, пока политики бежали 10 километров в Лужниках, они говорили о жизни, детях, политике и о выборах. Экс-мэр Екатеринбурга заметил, что с Навальным здороваются много прохожих, и это значит, что у него больше сторонников, чем он сам думает.

«Очень серьезный, плюс, который я вижу, — у него есть чувство самокритики, он умеет учиться», - отозвался о Навальном Ройзман.

На следующий раз Ройзман и Навальный договорились пробежать 15 километров.

В конце октября Ройзман заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.