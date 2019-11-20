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10:28

Ройзман и Навальный устроили совместную пробежку в Москве

фото ЗакС политика Ройзман и Навальный устроили совместную пробежку в Москве

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и политик Алексей Навальный устроили совместную пробежку в парке в Москве, передает Znak.com.

По словам Ройзмана, пока политики бежали 10 километров в Лужниках, они говорили о жизни, детях, политике и о выборах. Экс-мэр Екатеринбурга заметил, что с Навальным здороваются много прохожих, и это значит, что у него больше сторонников, чем он сам думает.

«Очень серьезный, плюс, который я вижу, — у него есть чувство самокритики, он умеет учиться», - отозвался о Навальном Ройзман.

На следующий раз Ройзман и Навальный договорились пробежать 15 километров.

В конце октября Ройзман заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

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11:22    
Хороший способ общаться с людьми.

11:12    
Что такое?
Что случилось?
У куда они бегут?
Впали может быть в немилость?
Строить где-нибудь редут?
То за Ройзманом Навальный,
То Собчак бежит из спальни,
Гозман вышел из ворот,
А Гудков пешком идет...

11:05    
Ройзман и Навальный - отличный пример для других оппозиционных политиков в России. Эти люди хорошо знают настоящие причины бед и проблем подавляющего большинства людей в стране и готовы открыто бороться с коррумпированной группировкой, проникшей во все органы государства.

11:04    
Ройзман и Навальный - отличный пример для других оппозиционных политиков в России. Эти люди хорошо настоящие причины бед и проблем подавляющего большинства людей в стране и готовы открыто бороться с коррумпированной группировкой, проникшей во все органы государства.

10:45    
Убежали бы куда-нибудь эти прозападные мрази из России насовсем, в Израиль или на Украину, к примеру! Сразу бы воздух стали чище в России! Помните фильм "Чужие" о мерзких зелёных тварях, проникающих в человеческий организм...Так вот Ройзман, Навальный идр. прозападники- ЧУЖИЕ в России и с ними надо безжалостно бороться по аналогии с фильмом...

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