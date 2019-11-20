Петербургские дети получат бесплатные лекарства от гепатита С

Несовершеннолетним петербуржцам, больным гепатитом С, будут предоставляться бесплатные лекарства. Соответствующую инициативу 20 ноября в первом чтении приняли депутаты городского Заксобрания.

Инициатором законопроекта выступила фракция «Единая Россия». Документ представила депутат Елена Киселева. Она отметила, что в настоящее время больные вирусным гепатитом жители Петербурга имеют право получать лекарственные препараты с 50% скидкой. Однако в последнее время появились новые дорогостоящие лекарства, которые многие горожане не могут себе позволить даже по льготной цене.

По словам депутата, на реализацию законопроекта из бюджета понадобиться выделить 61 млн рублей.

Сергей Еремеев

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