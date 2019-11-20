Макаров рассказал судьям, как отвечать на вопросы о политрепрессиях

Заксобрание Петербурга на заседании 20 ноября утвердило кандидатуры мировых судей: Ларисы Симоновой, Алексея Водомерова и Натальи Карасевой.

Депутат Максим Резник спросил у кандидатов, есть ли в России политические репрессии. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вопрос снял и на будущее посоветовал кандидатам в судьи отвечать на него: «Безусловно, нет».

Симонова, судья участка № 246, поступила иначе и ответила Резнику, что в своей практике с политрепрессиями не сталкивалась.

Резник часто задает этот вопрос кандидатам на должность мирового судьи. Неделей ранее он спросил о репрессиях Александру Пономареву, и тогда Макаров также перебил депутата.

Сергей Еремеев

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