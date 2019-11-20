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11:09

Единороссы увеличили субсидии духовенству и столовой ЗакСа

фото ЗакС политика Единороссы увеличили субсидии духовенству и столовой ЗакСа

Законодательное собрание Петербурга 20 ноября приняло пакет поправок фракции «Единая Россия» в проект городского бюджета на 2020 год

Единороссы проголосовали за собственное предложение перечислить 116,5 млн рублей из карманов налогоплательщиков религиозным организациям. Претендовать на них смогут организации, победившие в конкурсе по реставрации принадлежащих им культурных объектов.

Столовая Мариинского дворца получит благодаря единороссам субсидию в размере 12 млн рублей.

80,9 млн рублей предназначается для газеты «Вечерний Санкт-Петербург», освещающей деятельность Заксобрания. Еще 39,3 млн рублей - на увеличение тиража «общественно-политических газет». В документе не уточняется, каких именно.

Также единороссы за счет бюджета увеличили субсидии для 14 муниципалитетов. Больше всего - для МО «Академическое», на 20 млн рублей.

Дополнительные 425 тысяч рублей депутаты выделили на обслуживание своих приемных в Калининском и Адмиралтейском районах.

117,2 млн рублей пойдет на ремонт помещений, в которых действуют правоохранительные и судебные ведомства. 18,7 млн - противопожарной службе.

Кроме того, пакетом были приняты поправки в проект бюджета, предложенные губернатором Александром Бегловым. Согласно предложениям главы города, доходы Петербурга должны составить 674 млрд рублей, расходы - 727 млрд рублей. Бюджетный дефицит запланирован на уровне 52 млрд рублей. Это примерно на 16 млрд рублей больше, чем в редакции документа, принятой 30 октября в первом чтении.

Сергей Еремеев


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11:31    
Столовая в Законодательном собрании уже не та. Те, кто появлялся там в 90-е годы могут подтвердить. Всё весьма посредственно. Мало чем отличается от городских забегаловок. Был один уютный буфет - "дубовый зал", и тот закрыли. Не в коня корм.

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