ЗакС отказался помогать бездомным за счет приема Беглова на ПМЭФ

Депутаты Заксобрания Петербурга не захотели создавать новые пункты обогрева для бездомных за счет сокращения трат на мероприятие от имени губернатора Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума.

Приоритеты бюджетной политики города предложил пересмотреть лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский на заседании регионального парламента 20 ноября. Парламентское большинство, состоящее из представителей «Единой России», голосовать по поправкам оппозиционера не стало.

Прием Беглова на ПМЭФ, согласно проекту бюджета на 2020 год, обойдется городу в 15 млн рублей. Еще 14,7 млн планируется направить по линии комитета по молодежной политике на «воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи». Вишневский предложил передать эти деньги казенному «Центру учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства». Он напомнил, что в 2018 году только по официальным данным в Петербурге умерло 947 бездомных.

– Куда больше для патриотизма и гражданственности даст спасение человеческих жизней, – заметил автор поправки.

Вице-губернатор Евгений Елин в ответ заявил, что существующие пункты обогревы загружены примерно на 10% и дополнительные людям не требуются.

Вишневский предложил также отказаться в 2020 году от концессионных выплат по Западному скоростному диаметру, а сэкономленные средства направить на расселение коммунальных квартир. Депутат допустил также, что их можно перераспределить в качестве дополнительных субсидий транспортным перевозчикам, чтобы избежать существенного роста цен на проезд в метро и наземном общественном транспорте. Ранее в Смольном признали, что согласно существующей редакции бюджета проезд в 2020 году увеличится на 10 рублей.

Елин заметил, что не выполнять обязательства по выплатам облигационного займа город не может.

«Яблочник» уверен, что необходимо сократить расходы на администрацию губернатора и несколько подведомственных ей учреждений. Высвобожденные деньги Вишневский считает нужным направить на покупку жилья для очередников.

Депутат предложил увеличить объем грантов на научную и научно-техническую деятельность с 14 до 114 млн рублей за счет сокращения на 100 млн рублей трат на оформление Петербурга к праздникам и памятным датам.

Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Максим Яковлев от лица БФК не поддержал поправки депутата.

На заседании 20 ноября депутатам предстоит утвердить во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год. Согласно поправке губернатора Беглова, доходы города должны составить 674 млрд рублей, расходы - 727 млрд рублей. Бюджетный дефицит запланирован на уровне 52 млрд рублей. Это примерно на 16 млрд рублей больше, чем в редакции документа, принятой 30 октября в первом чтении.

Сергей Еремеев

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