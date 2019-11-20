Псковские "яблочники" предлагают снять ограничения на акции возле госорганов власти

В Псковское областное собрание внесен законопроект об отмене ограничения на проведение публичных мероприятий вблизи государственных и муниципальных органов власти, сообщили в псковском отделении «Яблока».

Авторы законопроекта – Лев Шлосберг и Артур Гайдук. В пояснительной записке к законопроекту они отметили, что подготовили законопроект, чтобы привести областное законодательство в соответствие с Конституцией.

1 ноября Конституционный суд по жалобе активистов из Сыктывкара признал, что норма о запрете на проведение митингов в радиусе 50 метров от входа в здания, где расположены органы госвласти, выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов РФ. По словам Шлосберга и Гайдука, подобное признание – это основание для отмены или изменения положений нормативных актов, нормы которых признаны неконстуционными, и эти положения не могут принимать суды, органы власти и должностные лица.

По мнению депутатов, признание неконстуционным пункта закона о митингах в Коми требует внесения изменений и в законы других субъектов РФ. Законопроект направлен главе Псковского областного собрания Александру Котову, заключения на документ должны дать прокуратура Псковской области, администрация региона и правовое управление регионального парламента.