Записавший обращение к Путину врач добился уступок от руководства больницы

Врач из Ханты-Мансийского округа Владимир Тимочко обнародовал видеозапись, адресатом которой сделан президент Владимир Путин. В ролике мужчина сетует на становящиеся невыносимыми условия труда, которые сочетаются в его жизни с невозможностью заменить рваные ботинки.

Согласно его рассказу, о выполнении майских указов в ХМАО не может идти и речи, поскольку вместо обещанных 79 тысяч рублей в месяц Тимочко получает всего 30 тысяч. Помимо этого, руководство больницы решило отправить сотрудников на обязательные курсы переквалификации, и делать, в отличие от предыдущих разов, теперь требуется либо в свободное время, либо в рабочее, но с лишением оклада.

Ролик, вышедший 14 ноября, посмотрело свыше 30 тысяч пользователей YouTube. На сайте "Сибирь.Реалии" сообщается, что после этого руководство больницы разрешило ему пройти квалификацию на рабочем месте с сохранением зарплаты и купило ему долгожданную обувь.