ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

Депутаты петербургского парламента 20 ноября приняли во втором чтении законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Единым пакетом и без обсуждения были утверждены поправки фракции «Единая Россия» и губернатора Петербурга Александра Беглова. Предложения оппозиционеров рассматривались отдельно. Все они были отклонены.

Согласно поправке губернатора Беглова, доходная часть бюджета должна составить 674 млрд рублей, расходная - 727 млрд рублей. Дефицит запланирован на уровне 52 млрд рублей.

Вице-губернатор Евгений подтвердил журналистам, что согласно заложенным в проект бюджета суммам плата за разовый проезд в наземном общественном транспорте вырастет до 50 рублей, в метрополитене - до 55 рублей.

Сергей Еремеев

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