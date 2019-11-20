18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:02

ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

фото ЗакС политика ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

Депутаты петербургского парламента 20 ноября приняли во втором чтении законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Единым пакетом и без обсуждения были утверждены поправки фракции «Единая Россия» и губернатора Петербурга Александра Беглова. Предложения оппозиционеров рассматривались отдельно. Все они были отклонены.

Согласно поправке губернатора Беглова, доходная часть бюджета должна составить 674 млрд рублей, расходная - 727 млрд рублей. Дефицит запланирован на уровне 52 млрд рублей.

Вице-губернатор Евгений подтвердил журналистам, что согласно заложенным в проект бюджета суммам плата за разовый проезд в наземном общественном транспорте вырастет до 50 рублей, в метрополитене - до 55 рублей.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:57 Либертарианцы пытаются организовать в Петербурге лекцию политолога Соловья

16:53 Заявку на реконструкцию СКК "Петербургский" подала только одна компания

16:32 Госдума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ оставаться на постах бесконечно долго

16:19 Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

15:59 ЦИК изучит правовое обучение молодых избирателей за миллион рублей

15:29 "Мемориал" признал шестерых фигурантов "московского дела" политзаключенными   2

15:20 Муниципал: Суд заслушал пояснения глав УИК по делу о «точке Ивановой»

14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского   1

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   3

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru