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12:06

Вологодские депутаты переизбрали мэра

фото ЗакС политика Вологодские депутаты переизбрали мэра

Сергею Воропанову, мэру Вологды, удалось избраться на второй срок подряд: за него проголосовали все 24 городских депутата, посетившие заседание, причем кандидатуры двух других соперников действующего чиновника рассматривать не стали.

Городской глава Юрий Сапожников, возглавляющий парламент, публично выразил удовлетворение предыдущей работой победившего кандидата.

"Отремонтировано свыше двух сотен объектов городской инфраструктуры: дворы, дороги, общественные пространства, мосты, тротуары, городские площадки. Главный показатель – оздоровление бюджета. Впервые за долгое время дефицит составил 8,2% при предельных 10", - приводятся его слова на сайте Вологодской думы.

39-летнего Воропанова, приступившего к обязанностям в конце 2017 года, избрали на пятилетний срок. Он - коренной житель города.

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