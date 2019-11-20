Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров 20 ноября, отвечая на вопрос о вступившем в силу законе о суверенном интернете, заявил, что Россия может быть только суверенной.

– Россия может быть только суверенной или ее вообще не будет, – подчеркнул Макаров журналистам, напомнив, что эти слова принадлежат Владимиру Путину.

Он также отметил, что проблемой информационной безопасности необходимо заниматься каждый день

– Никто не покушается на независимость средств массовой информации. Вопрос идет о глубинных процессах, связанных с этим родом деятельности, – заверил Макаров.

Напомним, закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября. Согласно нему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы объем передаваемых за рубеж данных был сокращен. По официальной версии это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.

Сергей Еремеев

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