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12:48

Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете

фото ЗакС политика Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров 20 ноября, отвечая на вопрос о вступившем в силу законе о суверенном интернете, заявил, что Россия может быть только суверенной.

– Россия может быть только суверенной или ее вообще не будет, – подчеркнул Макаров журналистам, напомнив, что эти слова принадлежат Владимиру Путину.

Он также отметил, что проблемой информационной безопасности необходимо заниматься каждый день

– Никто не покушается на независимость средств массовой информации. Вопрос идет о глубинных процессах, связанных с этим родом деятельности, – заверил Макаров.

Напомним, закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября. Согласно нему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы объем передаваемых за рубеж данных был сокращен. По официальной версии это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.

Сергей Еремеев


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16:56    
Знаете, а полковник прав, как бы не было тяжело это признавать. Не хочу чтобы мой сын с этим интернетом, контролируемым педиками ,стал педиком!

16:52    
Интернет - это сми молодежи, вся информации оттуда и при этом там менее десятой процесс полезной информации. Если мы не хотим потерять страну, то пора задуматься о китайском пути развития интернета.

16:50    
Вся наша система сми, облачных хранилищ, банковская проходит через страны, которые нас ненавидят всю историю. Создание системы мир и создание единого государственного облачного хранилища позволят сохранить Суверенитет во всех смыслах.

15:37   Алмаз - спаситель России  
Соглашусь с предыдущими ораторами. И ВВП и Полковник правы. Такая огромная страна как наша должна быть тока суверенной, иначе нам хана. Еще Сталин кстати говорил, что цель Запада в том, чтобы разделить Россию на мелкие княжества и править ей.

15:01    
И правильно сказал! А то промывают мозги в интернете всякой чушью а объективной Информации не дают. По этому и говорит, что каждый день! Мы должны защищать наших детей

14:46    
Стойкое ощущение, что журналист Закс.ру Сергей Еремеев пытается выполнить план по количеству, а не качеству статьей.
Теперь каждое (вполне адекватное, на мой взгляд) цитирование Путина в органах государственной власти будет подавать как событие?

14:32    
Для 13:15 Под «глубинными» процессами Макаров, скорее всего имел ввиду техническую сторону регуляции Интернета.
Но, поскольку, статья представляет из себя какие-то отрывки из прямой речь, просто невозможно составить полноценное мнение о том, что в действительности проходило на заседании.

14:19    
На мой взгляд, очень правильные слова.

14:19    
Все верно! И президент правильно сказал! И вообще суверенность почему-то какими-то плохим словом сейчас делают! Хотя это единственный путь для развития страны!)

14:17    
Почему люди видят ограничения там где их нет?

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