Оспаривавший свое увольнение из-за дела Голунова полковник проиграл суд

Бывший полковник МВД Андрей Щиров, добивавшийся восстановления в должности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления внутренних дел по Западному округу Москвы, потерпел неудачу в суде, пишет "Интерфакс".

Своего места он лишился после скандального летнего дела журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, которого пытались посадить в тюрьму за подброшенные ему наркотики. Аналогичным образом поступили с его коллегой Романом Феофановым, который в октябре тоже не сумел добиться через суд возвращения на службу. Третий уволенный на фоне резонансного скандала полицейский, Максим Убетбаев, пока не отказывается от планов судиться.

Напомним, что после того, как экспертизы не показали никаких следов употребления Голуновым наркотиков и контакта с ними, с него полностью сняли тяжелые обвинения. В крупнейших городах прошли митинги в поддержку Голунова. Журналисты по всей стране проводили беспрецедентную акцию солидарности с ним. Вскоре президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.