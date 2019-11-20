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13:24

Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

фото ЗакС политика Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают требования Эстонии к России по возвращению земель, передает «Интерфакс».

Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил накануне, что Россия должна признать его страну в границах Тартуского мирного договора 1920 года для ратификации российско-эстонского пограничного договора. Речь идет о территориях Ленинградской и Псковской области, отошедших к Эстонии и вернувшихся в состав РСФСР в 1944 году. Пыллуаас заявил, что границу между странами установлена Тартуским договором, и все государства признали Эстонию именно в этих границах.

Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Москва с этим трсчебованиями согласиться не может. Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, который не имеет юридической силы.

Президент Владимир Путин еще в 2005 году отвергал возможность ведения переговоров со странами Балтии по террориториальным вопросам. Тогда на встрече с коллективом издания «Комсомольская правда» он заявил: «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла – уши».

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15:07    
13:38 Территория нынешней Эстонии ещё "была в составе" Польши-Литвы, Дании, немецких орденов, Швеции. И что с того? "Историческое" обоснование принадлежности тех или иных территорий стран почти всегда ущербно. Вопрос может идти только о действии и признании договоров о границах. Силовые способы решения вопросов сегодня чреваты неприятными последствиями для применяющих силу. Неожиданно может сработать "принцип домино". Слишком много на планете накоплено вооружений. Но, наследие советского периода войн, дипломатии и административного правления, как бы к нему не относиться, вычеркнуть невозможно. Эстонии придётся с этим считаться.

13:38    
Эстония исторически была в составе России! Веками!!! Причём здесь тартуский договор??? России надо быть жёстче, зубастее по отношению к никчемным прибалтийским карликам, а не мямлить! Действовать решительно, по-СТАЛИНСКИ! Вот Израиль отобрал Голаны у сирийцев, Иерусалим у палестинцев... Турки хапнули север Сирии...Американцы отхватили нефтяное заевфратье...И МИР МОЛЧИТ!!! Почему бы России не вернуть в свой состав российский Ревель??? Потому не возвращает, что правят сейчас Россией политические импотенты!!!

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