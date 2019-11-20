Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают требования Эстонии к России по возвращению земель, передает «Интерфакс».

Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил накануне, что Россия должна признать его страну в границах Тартуского мирного договора 1920 года для ратификации российско-эстонского пограничного договора. Речь идет о территориях Ленинградской и Псковской области, отошедших к Эстонии и вернувшихся в состав РСФСР в 1944 году. Пыллуаас заявил, что границу между странами установлена Тартуским договором, и все государства признали Эстонию именно в этих границах.

Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Москва с этим трсчебованиями согласиться не может. Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, который не имеет юридической силы.

Президент Владимир Путин еще в 2005 году отвергал возможность ведения переговоров со странами Балтии по террориториальным вопросам. Тогда на встрече с коллективом издания «Комсомольская правда» он заявил: «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла – уши».