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13:26

В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

фото ЗакС политика В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

Петербургские полицейские обошли две крупных торговых точки в Купчино - овощебазу на Софийской улице и оптовый рынок на улице Салова. В ходе двойного рейда они проверили 415 сотрудников этих точек, из которых 185 - задержали и увезли в отдел, говорится на официальном сайте главка.

Нарушения некоторых из задержанных таковы, что это может "тянуть" на принудительную депортацию, подчеркивают в ведомстве.

Среди наиболее грубых нарушений - незаконная торговля незамерзающей жидкостью (счет ее идет на тонны) и торговля алкоголем без лицензии (около 200 литров). Жидкость и напитки у нарушителей изъяли.

Поводом для составления протоколов стали также такие деяния, как самовольное занятие территории, осуществление предпринимательской деятельности без необходимых документов и открытая продажа запрещенной продукции.

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