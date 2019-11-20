18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:37

Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"

фото ЗакС политика Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"

Депутат Максим Резник на заседании ЗакСа 20 ноября выступил в поддержку своего коллеги, лидера парламентской фракции «Яблоко» Бориса Вишневского. Критиковавший бюджетную политику губернатора Александра Беглова Вишневский стал объектом нападок ресурсов медиахолдинга «Патриот», который возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин.

Резник провел параллели между политической ситуацией в городе и «Книгой джунглей» Редьярда Киплинга. Он заявил, что в город пришли «рыжие собаки», а на всех, кто пытается их критиковать, выливаются помои. По его словам, достается не только говорившему о росте тарифов на общественный транспорт Вишневскому, но и эсеру Алексею Ковалеву, единороссу Сергею Никешину и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

– В нашем зале не должно быть травоядных по отношению к рыжим собакам, – обратился к коллегам Резник и призвал всех к солидарной позиции.

Выступавший, вероятно, намекнул и на депутата Госдумы Виталия Милонова, которого назвал ушедшим на повышение бывшим коллегой и «рыжей кляксой»:

– Он подгавкивает им в основном. Думает, что его это не коснется. Но если завтра эту рыжую кляксу эти рыжие собаки начнут рвать на части, то он за два часа из главного гееборца превратится в главного гея страны.

В завершение Резник призвал коллег активнее защищать право на народное представительство.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:07    
Каков поп - Макаров, таков и приход - депутаты! Не могут найти выход из "трех сосен", всех - в отставку!

14:46    
14:01 - Вы больше похожи не на "рыжих собак", а на шакалов Табаки. Такие же подтявкивающие твари.

14:01    
Не ясно, что делать с обитателем джунглей орангутаном, любителем забить косячок. Что-то осмелел наглый жид. Всё от безнаказанности, хотя сначала обещали разобраться с его безобразным, недостойным звания депутата, поведением на комиссии по этике.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:57 Либертарианцы пытаются организовать в Петербурге лекцию политолога Соловья

16:53 Заявку на реконструкцию СКК "Петербургский" подала только одна компания

16:32 Госдума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ оставаться на постах бесконечно долго

16:19 Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

15:59 ЦИК изучит правовое обучение молодых избирателей за миллион рублей

15:29 "Мемориал" признал шестерых фигурантов "московского дела" политзаключенными   2

15:20 Муниципал: Суд заслушал пояснения глав УИК по делу о «точке Ивановой»

14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского   1

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   3

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru