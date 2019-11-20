ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

Законодательное собрание Петербурга 20 ноября приняло в первом чтении законопроект об ответственности муниципальных депутатов, представивших неполные или неверные сведения о доходах и имуществе.

Авторами инициативы выступили председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») и глава бюджетно-финансового комитета Максим Яковлев (ЛДПР).

Четырбок объяснил, что инициатива была разработана после принятия поправок в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления.

Мундепов теперь можно будет не только досрочно лишать полномочий, но и принимать к ним иные меры воздействия. Муниципалов начнут предупреждать, лишать должностей в советах или запрещать исполнять полномочия на постоянной основе, то есть за деньги.

Четырбок пояснил, что мягкие наказания начнут применяться за незначительные нарушения, например, описки в декларациях или указание излишних сведений о доходах.

Однопартиец Четырбока Андрей Анохин попытался выяснить, правильно ли он понял, что автор законопроекта осуждает давление на депутатов и выкручивание им рук. Четырбок назвал вопросы коллеги риторическим заключением и отвечать на них не стал.

Сергей Еремеев

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