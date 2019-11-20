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14:50

У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского

фото ЗакС политика У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского

У стен городского правительства прошел одиночный пикет с призывами сохранить здание медсанчасти на улице Одоевского, 10 и отправить в отставку руководителя КГИОП Сергея Макарова.

Борьба за сохранение здания при заводе имени Калинина идет как минимум с 2016 года, когда была инициирована первая культурно-историческая экспертиза, рекомендовавшая лишить дом статуса памятника и снять с него государственную охрану.

Несмотря на то, что во-многом благодаря активистам и градозащитникам экспертизу забраковали, две последующих, которые статус памятника оправдывали, были отклонены тоже. Теперь защитники здания вновь всерьез обеспокоены, потому что в ноябре 2019 года в КГИОП пришла еще одна экспертиза - за авторством Татьяны Кудрявцевой, чьей репутацией активисты очень недовольны. Ее усилиями, указывают они, несколько ценных зданий по стране лишились охранного статуса.

В планах застройщика - добиться сноса старинного здания, вырубить сквер поблизости и возвести на местности апарт-отель.

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Фотография: Анна Капитонова


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16:05    
Раз там не было Вишневского, есть шанс сохранить историческое здание!

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