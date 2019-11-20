Суд заслушал пояснения глав УИК по делу о «точке Ивановой»

Председатели участковых избирательных комиссий №172 и №179 дали свои пояснения 20 ноября в Василеостровском районном суде по иску экс-кандидата в муниципальные депутаты МО «Остров Декабристов» от «Яблока» Алексея Захарова к избирательной комиссии муниципалитета и шести участковым избиркомам: №№170, 171, 172, 173, 175 и 179. Бывший кандидат считает, что выборы на участках надо признать недействительными: в некоторых бюллетенях был типографский брак - точка напротив фамилии кандидатки Натальи Ивановой. Комплексы по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ) засчитывали брак как голос за Иванову, считает Захаров.

На заседании суда 20 ноября глава УИК № 179 Ольга Зуева сообщила, что в день голосования не заметила никакого типографского брака. Она считает, что дефект не мог повлиять на работу КОИБов. На типографский брак поступила одна жалоба, сообщила Зуева. По её словам, на заявление ответили, что никакого дефекта нет и пересчёт бюллетеней не надо.

При этом, ИКМО позже решило провести пересчёт, сообщил экс-кандидат Захаров. Но мешки с бюллетенями были не опечатаны и нет гарантии того, что в них не вносили изменения, считает «яблочник».

Глава УИК №172 Никита Колёкин заявил на заседании суда, что мешки с бюллетенями не были опломбированы. Их закрыли с помощью хомутов, рассказал Колёкин. Судья поинтересовалась у него, как можно было бы идентифицировать крепление.

- Идентифицировать можно стяжку?

- Она была зеленого цвета, - пояснил глава УИК.

Он добавил, что номер хомута нигде не отметил, а лист с печатью и подписями не соприкоснулся с горловиной мешка.

Также на заседании выступили как свидетели два члена ИКМО с правом совещательного голоса. Они также рассказали об отсутствии на мешках с бюллетенями опломбирования. Свидетели сообщили и о том, что несколько избирательных бюллетеней с участков №№ 170, 171 и 175 были подозрительными. Одна бумага могла иметь отметки разного цвета пасты и разной формы символов, пояснили свидетели. Они считают, что отметки в один и тот же бюллетень могли вносить разные люди.

Помимо этого, на заседании суда присутствующие посмотрели видеозаписи с камер наблюдения на УИКах. В частности, судью и участников процесса интересовало, как упаковывались бюллетени. Собравшиеся на видеозаписи с участка № 171 не увидели, как из КОИБов достают бюллетени.

Также суд намерен посмотреть видео свидетельницы о том, в каком виде мешки с бюллетенями поступили на пересчёт ИКМО. Эту видеозапись планируют посмотреть на следующем заседании 3 декабря.

Суд решил привлечь к делу Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Судья считает, что это необходимо, так как при решении в сторону истца, в округе придётся проводить перевыборы.

До пересчета голосов в муниципальный совет проходили два кандидата от "Яблока", один самовыдвиженец и два единоросса. После пересчета мундепами стали трое единороссов, одна кандидатка от ЛДПР и один самовыдвиженец. Число голосов изменилось почти в два раза у кандидатки от ЛДПР Анастасии Давыдовой (было 624, стало 1190), единороссок Натальи Ивановой (было 778, стало 1158) и Ольги Погосян (было 456, стало 1181). Подробнее о ситуации можно узнать в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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