"Мемориал" признал шестерых фигурантов "московского дела" политзаключенными

Правозащитный центр «Мемориал» признал шестерых фигурантов «московского дела» политическими заключенными, сообщается на сайте организации.

Среди фигурантов – Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Павел Новиков. Как указали в «Мемориале», на видеозаписях видно, что Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов и Мыльников без оружия или подручных предметов пытались «прекратить насилие, которое силовики применяли к лежавшим на асфальте девушке и парню» на митинге 27 июля в Москве. В ответ силовики их самих избили дубинками, отметили в центре.

Новиков, пояснили в « Мемориале», нанес два удара полулитровой пластиковой бутылкой по шлему и бронированному наплечнику омоновца, и на записи, опубликованной СК, видно, что силовик «не упал, не отлетел, не наклонился».

Травм у «пострадавших» силовиков не зафиксировано, а то, что они «на мгновение испытали "физическую боль"», недоказуемо, подчеркнули в «Мемориале». «Лишение свободы за такое «причинение боли» явно противоречит и праву, и здравому смыслу», - считают представители центра.

Они заявили, что убеждены в мирном характере манифестации. Организация требует освободить фигурантов.