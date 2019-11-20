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15:59

ЦИК изучит правовое обучение молодых избирателей за миллион рублей

фото ЗакС политика ЦИК изучит правовое обучение молодых избирателей за миллион рублей

Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК потратит 1,1 млн рублей на социологическое исследование системы правового обучения и повышения культуры молодых избирателей, на госзакупку обратило внимание «МБХ медиа».

Контракт получила компания «МИТОС Продакшн», в штате которой – 11 человек. Она должна будет опросить россиян младше 35 лет. Работа будет направлена на повышение интереса российской молодежи к избирательному процессу. Также ЦИК хочет изучить состояние системы правового обучения и повышения правовой культуры молодых избирателей и понять, как избирательные комиссии могут взаимодействовать с молодежными избиркомами.

Заявленная цель – изучение ситуации в России. При этом в техзадании сказано, что социологическое исследование должно проводиться в Москве и Подмосковье. Планируется провести традиционные опросы, телефонные интервью и три фокус-группы: с участием «будущих избирателей» от 14 до 18 лет, молодых людей от 19 до 27 лет и людей от 28 до 35 лет.

Выручка «МИТОС продакшн» в 2018 году составила 87 млн рублей, 75 млн из которых пришлись на госконтракты, по данным базы «СПАРК-Интерфакс». Все контракты, за исключением одного, были заключены с управлением территориальной политики Подмосковья. Еще один контракт был заключен с РЦОИТ при ЦИК на комплексное исследование системы обучения кадров избиркомов.

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