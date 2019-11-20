Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

Комментарии к прошлогоднему самоподрыву Михаила Жлобицкого у стен архангельского ФСБ привел к возбуждению еще одного дела об оправдании терроризма, сообщил "Интерфакс". На сей раз преследование коснулось 68-летнего петербуржца, прокомментировавшего личность и действия исполнителя теракта в сети "ВКонтакте" вскоре после его совершения. Через несколько дней после возбуждения уголовного дела его задержали сотрудники центра "Э".

Наиболее известный случай предполагаемого оправдания архангельского происшествия - преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Также накануне ЗАКС.Ру писал о 28-летней жительнице Медвежьегорска Екатерине Мурановой., которой не только инкриминируют оправдание того же самого злодеяния, но и возбудили против нее дело по "наркотической" статье.