18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:19

Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

Комментарии к прошлогоднему самоподрыву Михаила Жлобицкого у стен архангельского ФСБ привел к возбуждению еще одного дела об оправдании терроризма, сообщил "Интерфакс". На сей раз преследование коснулось 68-летнего петербуржца, прокомментировавшего личность и действия исполнителя теракта в сети "ВКонтакте" вскоре после его совершения. Через несколько дней после возбуждения уголовного дела его задержали сотрудники центра "Э".

Наиболее известный случай предполагаемого оправдания архангельского происшествия - преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Также накануне ЗАКС.Ру писал о 28-летней жительнице Медвежьегорска Екатерине Мурановой., которой не только инкриминируют оправдание того же самого злодеяния, но и возбудили против нее дело по "наркотической" статье.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:18    
Даже тролльчатина заминжевалась. Боятся даже пикнуть на такую тему - а вдруг сцапают и будут гальванизировать яйца!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:57 Либертарианцы пытаются организовать в Петербурге лекцию политолога Соловья

16:53 Заявку на реконструкцию СКК "Петербургский" подала только одна компания

16:32 Госдума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ оставаться на постах бесконечно долго

16:19 Петербургского пенсионера задержали по статье об оправдании терроризма

15:59 ЦИК изучит правовое обучение молодых избирателей за миллион рублей

15:29 "Мемориал" признал шестерых фигурантов "московского дела" политзаключенными   2

15:20 Муниципал: Суд заслушал пояснения глав УИК по делу о «точке Ивановой»

14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского   1

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   3

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru