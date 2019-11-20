Яшин: Мои амбиции не ограничены муниципалитетом

Московский политик Илья Яшин рассказал о пределах возможного в политике для себя на сегодняшний день. Должность главы муниципального совета "Красносельский", на которой он находится последние два года, уже сейчас объективно видится ему не тем, что можно назвать пределом мечтаний. Несмотря на то, что, по его признанию, скандальные выборы в Мосгордуму, до которых его не допустили, его сильно утомили, он чувствует в себе силы стать даже кем-то большим, чем городской депутат.

"Президентских амбиций у меня пока нет, но амбиции дело наживное. Еще недавно я ставил себе задачу поучаствовать в выборах в Московскую городскую думу. Вполне вероятно, что я буду участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу, думаю, что к этой работе я тоже готов. Страну возглавить я объективно не готов", - рассказал политик в интервью телеканалу "Дождь".

Для участия в думских выборах 2021 года, по словам Яшина, ему нужно понимать, по какому принципу они будут организованы, и, соответственно, сможет ли он чисто технически в них участвовать.

Напомним, в безуспешной борьбе за право быть зарегистрированным нынешним летом на столичных выборах он получил пять подряд административных арестов. Яшину 36 лет.