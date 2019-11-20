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17:59

У Московских ворот построят высотку, которая закроет вид на дом-памятник

фото ЗакС политика У Московских ворот построят высотку, которая закроет вид на дом-памятник

На углу Московского проспекта и Малой Митрофаньевской улицы, возможно, появится высотное деловое здание, пишет издание "Канонер". Пока застройщика не смущает, что соседние дореволюционные промышленные здания вдвое ниже, чем планируемая десятиэтажка, причем одно из них, здание бывшего Петроградского хлебозавода, является охраняемым историко-культурным памятником.

В то же время, совладелец компании-разработчика проекта (ООО "Проксима") Всеволод Яковлев признался, что ему дорога историческая ценность выбранного места. В связи с этим он намерен облицовать будущий бизнес-центр кирпичом - под стать соседним пятиэтажным постройкам.

Издание подчеркивает, что выбранная высотность не противоречит действующему городскому законодательству.

Земельный участок принадлежит АО "Ремонтно-механический комбинат", которое и заказало проект новостройки.

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